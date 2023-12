Noodopvang Uden op de valreep toch niet open

De omstreden noodopvang voor asielzoekers in het Van der Valk hotel in Uden kan toch nog niet open. Vanmiddag zouden de eerste 98 asielzoekers aankomen, maar de voorzieningenrechter heeft de vergunning op het allerlaatste moment geschorst.

Dat betekent dat er de komende twee dagen geen asielzoekers en statushouders in het hotel mogen worden opgevangen, meldt Omroep Brabant.

Gisteren nog maakte de gemeente bekend dat er een vergunning was verleend voor de opvang van in totaal 300 asielzoekers in de komende drie jaar in het hotel. Daarmee leek toen een definitief oordeel te zijn geveld over een slepende kwestie.

Uitstel

In juli maakte de gemeente voor het eerst bekend dat het hotel als opvang zou moeten dienen. Een groep van 32 omwonenden stapte naar de rechter om uitstel te vragen. Ze wezen erop dat de vergunningaanvraag niet op orde zou zijn geweest, waardoor ze niet in staat waren om bezwaar te maken.

De rechter gaf de bewoners in eerste instantie gelijk en oordeelde dat de gemeente onzorgvuldig had gehandeld. Maar de gemeente ging bij het gerechtshof in hoger beroep tegen de uitspraak. Het hof gaf de omwonenden (opnieuw) gelijk, maar stelde ook vast dat het verbod op huisvesting van asielzoekers alleen zou gelden totdat de gemeente een besluit had genomen over de vergunning.

Vergunning schorsen

Gisteren kwam die vergunning rond en kon het COA de eerste asielzoekers blij maken met een plaatsje in het hotel. Maar een groep omwonenden stapte opnieuw naar de rechter. Volgens hun advocaat Danny Snijders hebben ze nog niet de beschikking over alle stukken die bij de vergunning horen. Daarom verzocht hij de voorzieningenrechter vanochtend om de vergunning te schorsen. Vanmiddag bleek dat de rechter in die redenering meegaat, althans voor twee dagen.

Vrijdag wordt er bij de rechtbank verder gesproken over de vergunning.

Of er al asielzoekers onderweg waren naar de opvang in Uden is niet duidelijk.