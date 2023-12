Van der Burg wil spreidingswet door Eerste Kamer krijgen

Demissionair staatssecretaris Van der Burg wil de Eerste Kamer er op 16 januari van overtuigen dat het belangrijk is om de spreidingswet aan te nemen. In een debat in de Tweede Kamer wees hij erop dat die wet nog steeds hard nodig is om de problemen in de asielopvang op korte termijn op te lossen.

Van der Burg sprak voor het eerst na de verkiezingen met de Tweede Kamer, waarin nu meer partijen zitten die de asielinstroom fors willen indammen. Hij zei dat de uitslag niet helpt "in die zin dat mensen, ook bestuurders, nu verwachten dat er heel snel nu een aantal stappen worden gezet om de instroom te beperken. Maar ook als het kabinet er heel snel is, hebben we nu gewoon extra plekken nodig, zodat mensen niet in deze periode van het jaar buiten hoeven te slapen."

De spreidingswet is bedoeld om gemeenten desnoods te kunnen dwingen om bij te dragen aan de asielopvang. Het maximum aantal van 2000 mensen in opvangcentrum Ter Apel wordt alweer weken overschreden. En dat komt volgens de staatssecretaris ook omdat gemeenten afwachtend zijn na de verkiezingen. Hij zei dat er gelukkig inmiddels wel zijn die over de brug komen en dat de situatie minder "verschrikkelijk" is dan een paar weken geleden, toen mensen nachten achtereen op een stoel moesten slapen. "Maar we zijn er nog niet."

Wens onderhandelende partijen

Vorige week deed Van der Burgs partijgenoot Yesilgöz als fractievoorzitter van de VVD een verzoek aan kabinet en Eerste Kamer om pas op de plaats te maken. Dat leidde tot commotie, waarop er uiteindelijk een afgezwakte, symbolische motie kwam waarin VVD, PVV, NSC en BBB de wens uitspreken dat de spreidingswet er voorlopig niet komt. Het kabinet en de senaat worden daarin niet meer rechtstreeks aangesproken. Die motie is aangenomen met steun van SGP, FvD en JA21.

Yesilgöz heeft net als Van der Burg op dit moment 'twee petten op': behalve bewindspersoon zijn zij nu ook Kamerlid. Yesilgöz doet daarnaast ook nog eens als partijleider mee aan de gesprekken tussen informateur Plasterk en de vier ondertekenaars van de motie.

Gisteren besloot de Eerste Kamer om de spreidingswet meteen na het kerstreces gewoon te behandelen. Het is nog niet zeker of die het daar gaat halen. Naar verwachting stemmen behalve VVD, PVV en BBB (NSC is als nieuwe partij nog niet in de Eerste Kamer vertegenwoordigd) in elk geval JA21, FvD en SGP voor. Die hebben samen net geen meerderheid.

Premier Rutte en vicepremier Kaag lieten vorige week al weten dat het demissionaire kabinet achter de wet blijft staan die asielzoekers eerlijk over het land moet verdelen. Staatssecretaris Van der Burg stelde in het debat vandaag dat hij zijn wet als lid van dat kabinet zal verdedigen. Hij hoopt ook echt dat die er alsnog komt, want er zijn volgens hem eigenlijk geen alternatieven voor de korte termijn.

Vanmorgen werd duidelijk dat de EU-lidstaten en het Europees Parlement het eens zijn geworden over een migratiepact dat de instroom van migranten in Europa moet beperken. Van der Burg is daar "buitengewoon blij" mee, maar wijst erop dat de nieuwe regels pas in 2026 ingaan.