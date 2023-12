Hoofdverdachte Mallorcazaak tegen OM: 'Kunt u wel slapen 's nachts?'

Op de laatste dag van het hoger beroep in de Mallorcazaak hebben de verdachten nog één keer van zich laten horen. Hoofdverdachte Sanil B. (21) zei nogmaals dat hij onschuldig was. "Ik heb nul komma nul te maken met de dood van Carlo. Ik zou niet met mezelf kunnen leven als dat wel het geval is."

De 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen werd in de zomer van 2021 op Mallorca mishandeld door een groep jonge mannen uit Hilversum. Hij raakte in coma en overleed enkele dagen later.

B. werd vorig jaar veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor de fatale mishandeling van Heuvelman. Tegen die uitspraak ging hij beroep. In dit hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie vorige week een gevangenisstraf van tien jaar tegen B. Hij wordt als enige van de zeven verdachten door het OM verantwoordelijk gehouden voor doodslag op Heuvelman.

B. stelde vandaag dat er in de zaak niet aan waarheidsvinding is gedaan en dat het OM hem onterecht als dader heeft aangewezen. "In mijn ogen is er genoegen genomen met: het wordt lastig, dan pakken we deze maar." Ook richtte hij zich tot het OM: "Kunt u wel slapen 's nachts, wetende dat u een onschuldige in de gevangenis stopt?"

'Nooit meer geweld gebruiken'

Ook verdachten Mees T. en Hein B. namen het woord vandaag. Het OM was er tijdens de rechtszaak vorig jaar van overtuigd dat ook zij bewust op Heuvelman hadden ingeschopt. De rechter sprak het tweetal echter vrij en ook het OM verdenkt hen hier nu niet van.

T. en B. worden nog wel verdacht van ander uitgaansgeweld die nacht. "Ik heb helaas een aandeel gehad in de enorme hoeveelheid geweld", zei T. vandaag volgens NH. "Vandaag benut ik mijn laatste gelegenheid om mijn excuses aan te bieden. Ik zal nooit meer geweld gebruiken, zoals ik dat op Mallorca heb gedaan."

Ook B. zei spijt te hebben van wat er die avond is gebeurd en sprak van een "domme fout". Verder zei hij blij te zijn dat het OM hem nu niet verantwoordelijk houdt voor betrokkenheid bij doodslag op Heuvelman.

Het hof doet 14 maart uitspraak in de zaak.