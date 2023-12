OM vervolgt trucker die zeven mensen doodreed in Nieuw-Beijerland

Het Openbaar Ministerie gaat chauffeur Juan S. vervolgen voor het zware ongeval vorig jaar in Nieuw-Beijerland. De 47-jarige man uit Spanje reed met zijn vrachtwagen in op een barbecue, waar op dat moment tientallen mensen waren. Er vielen zeven doden, zeven anderen raakten gewond.

Het ongeluk gebeurde op 27 augustus even na 18.00 uur in Nieuw-Beijerland, dat zo'n 33 kilometer onder Rotterdam ligt. De barbecue was net begonnen toen een vrachtwagen van het Spaanse bedrijf El Mosca de dijk afreed. De truck kwam midden in het feest van de lokale ijsvereniging terecht. Tien ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.

Ooggetuigen waren in shock na het ongeluk. Meerdere mensen hebben lichamen onder de truck zien liggen. Buurtbewoner Johan van Driel vertelde vorig jaar dat de vrachtwagen door de tent heen schoot. Mensen werden meegesleurd. "In een oogwenk was het gebeurd."

Van de zes dodelijke slachtoffers kwamen er drie uit dezelfde familie, aldus Van Driel.

Cocaïne en epilepsie

Volgens het OM is er voldoende bewijs om de chauffeur te vervolgen voor het veroorzaken van een verkeersongeval met dodelijk letsel of zwaar letsel door schuld. Het OM maakte op een zitting vorig jaar september al bekend dat er in het bloed van Juan S. sporen van cocaïne waren gevonden. Dit wordt meegenomen in de zaak.

Net na het ongeluk zei de advocaat van Juan S. dat de oorzaak van het drama waarschijnlijk een epileptische aanval was. S. zou hier volgens hem medicijnen voor slikken. De verwachting is dat Juan S. volgend jaar zomer voor de rechter verschijnt.