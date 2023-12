Europese rechter: Air France-KLM had geen staatssteun mogen krijgen

Luchtvaartmaatschappij Air France-KLM had tijdens de coronaperiode geen steun mogen krijgen van de Franse overheid. De Europese Commissie gaf hier goedkeuring voor, maar dat was volgens het Europees Hof onterecht.

In 2020 stonden meerdere luchtvaartmaatschappijen op omvallen, omdat er door de uitbraak van het coronavirus nauwelijks nog gevlogen kon worden. Meerdere Europese landen besloten daarop hun nationale luchtvaartmaatschappij met miljardenpakketten te steunen.

Ook de Franse overheid deed dat, bij Air France. Frankrijk stond in april 2020 grotendeels garant voor een banklening van 4 miljard aan de vliegtuigmaatschappij, met daarbovenop een directe lening van 3 miljard euro.

Bijna een jaar later, in maart 2021, kwam Air France opnieuw in de problemen. De overheid zette wederom een steunpakket op, ter waarde van 4 miljard euro.

Ook KLM kreeg miljarden

Air France zit samen in een holding met KLM. Ook KLM kreeg miljarden aan steun, maar dan van de Nederlandse overheid. Omdat de steun van beide overheden alleen voor de nationale luchtvaartmaatschappij was, was er volgens de Europese Commissie geen sprake van oneerlijke concurrentie.

Maar de Europese rechter vindt dat de Commissie niet goed genoeg heeft uitgezocht of het concern Air France-KLM en vooral KLM ook profiteerden van de steun. De commissie had daarvoor de banden tussen de bedrijven beter moeten bekijken.

Nieuwe overwinning van Ryanair

De rechtszaak is opnieuw een overwinning voor luchtvaartmaatschappij Ryanair. Dat startte meerdere rechtszaken, omdat de staatssteun van de nationale overheden oneerlijke concurrentie oplevert.

Zo won Ryanair een soortgelijke zaak tegen Lufthansa, die overeind werd gehouden door de Duitse overheid. Ryanair protesteerde in 2021 ook tegen de steun van de Nederlandse overheid voor KLM en kreeg in eerste instantie gelijk. Die zaak loopt nog, er ligt daar dus nog geen definitieve uitspraak.

Het is niet duidelijk welke impact deze uitspraak zal hebben. Air France heeft in april dit jaar de laatste coronasteun aan de Franse overheid terugbetaald, KLM volgde een paar maanden later. Ook kan de Europese Commissie nog in beroep.