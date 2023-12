Verschoor blijft in voorportaal Formule 1 en tekent bij F2-team Trident

Richard Verschoor racet ook komend seizoen in de Formule 2, de klasse die wordt beschouwd als het voorportaal voor de Formule 1. De vorige week 23 jaar geworden Nederlandse coureur keert terug naar zijn oude Italiaanse werkgever Trident. "We waren aan het praten met vier kandidaten, waaronder Van Amersfoort Racing, het Nederlandse team waar ik afgelopen seizoen met veel plezier voor heb gereden. Ze hebben me goed geholpen, maar ik ben op mijn onderbuik afgegaan en had bij Trident het beste gevoel." "Ik ken het team goed en ga daar weer samenwerken met mij engineer van 2022, Giampaolo Dall'Ara. Daar had ik een goede klik mee." Sterk debuut Verschoor beleefde in 2016 als zestienjarige een sterk debuut in het racen met 'single-seaters' door kampioen te worden in de Spaanse Formule 4 met het Nederlandse MP Motorsport. Voor dat team won hij drie jaar later ook de prestigieuze Grand Prix van Macau in de Formule 3. Het wordt voor de Nederlander zijn vierde seizoen in de kraamkamer van de Formule 1. Verschoor reed tot nu in drie seizoenen 73 races in de Formule 2 voor vier verschillende renstallen, won driemaal en stond acht keer op het podium.

Richard Verschoor wint in 2022 in Bahrein voor Trident - Foto: Orange Pictures

In zijn eerste seizoen bij Trident eindigde hij als twaalfde in het kampioenschap. "Maar ik raakte dat jaar de zege in Oostenrijk kwijt, omdat er na afloop te weinig brandstof in de auto zat. Met wat meer geluk hadden we de top zes kunnen halen." In 2024 wil hij voor de titel gaan. "We rijden met een nieuwe generatie Formule 2-auto's en mogen die in januari gaan testen. Dat biedt kansen, want iedereen begint op nul. Dan kan zeker in het begin van het seizoen ervaring het verschil maken." Contact met Haas liep op niks uit Verschoor zegt het niet vervelend te vinden om weer een seizoen in de Formule 2 te rijden. Er was afgelopen seizoen wel contact met het Formule 1-team van Haas, maar dat leverde niets concreets op, ook geen mogelijkheid om te testen. "Ook daar komt geld bij om de hoek kijken. Net als een bij een racestoeltje in de Formule 2", legt Verschoor uit. "Ik ben blij dat het me weer gelukt is om een plek te vinden. Van huis uit heb ik nul euro. Mijn budget - en dan praat je over miljoenen - komt van sponsors die ik enorm dankbaar ben."

Richard Verschoor in actie voor MP Motorsport in de Formule 2 - Foto: ANP

Vier jaar in de Formule 2 is lang. De meeste coureurs rijden er twee seizoenen. Slechts een enkeling maakt de overstap naar de Formule 1, veel anderen slaan hun vleugels uit naar andere raceklassen. De Zwitser Ralph Boschung spant met 106 races en zeven seizoenen Formule 2 de kroon. "Die woont in deze klasse", grapt Verschoor, die dat zelf niet ambieert. "Nog steeds droom ik van de Formule 1, maar om daar kans op te maken moet ik eerst een stabiel en sterk seizoen in de Formule 2 rijden."