Vanavond op tv: Detentiecentra aan de grenzen van Europa • Bouterse definitief veroordeeld

EU sluit migratiepact

Er komen nieuwe Europese regels voor asiel en migratie. Migranten krijgen volgens het nieuwe migratie-akkoord vanaf 2026 aan de buitengrenzen van de EU te horen of ze naar binnen mogen. Migranten uit relatief 'veilige' landen komen in een versneld proces terecht. De bedoeling is dat die procedure maximaal negen maanden duurt en de migranten zitten tussentijds vast in speciale centra met beperkte bewegingsvrijheid. Erkende vluchtelingen komen terecht in de normale procedure.

Maar er is meteen al veel kritiek op de plannen vanwege het ongedaan maken van belangrijke rechten van vluchtelingen en het gebrek aan solidariteit tussen lidstaten. In de studio is Europa-correspondent Saskia Dekkers.