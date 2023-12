Courtois spreekt over vete met bondscoach Tedesco: 'Lanceerde een aanval op mij'

Thibaut Courtois heeft in een interview op de Belgische televisie uitgehaald naar bondscoach Domenico Tedesco, die een 'aanval naar hem heeft gelanceerd'. De Belgische doelman, die kampt met een kruisbandblessure, maakte ook bekend dat hij het EK noodgedwongen aan zich voorbij moet laten gaan, omdat hij naar eigen zeggen niet honderd procent hersteld zal zijn. Het conflict tussen Courtois en Tedesco houdt de gemoederen al maanden bezig. Nadat de Rode Duivels in juni gelijk hadden gespeeld tegen Oostenrijk en de wedstrijd tegen Estland nog op het programma stond, verliet Courtois het Belgische trainingskamp. Een conflict met bondscoach Tedesco over het aanvoerderschap leek de oorzaak, omdat Kevin De Bruyne Courtois eerder dit jaar afloste als aanvoerder van het elftal.

Domenico Tedesco tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Zweden - Foto: Pro Shots

In een uitgebreid interview met Sporza maakt Courtois excuses aan zijn ploegmaten en de fans voor het verlaten van de selectie, en zegt hij dat zijn vertrek niet alleen te maken heeft met de aanvoerdersband. In aanloop naar de wedstrijd tegen Oostenrijk was hij de enige aanwezige aanvoerder (De Bruyne was geblesseerd en de andere vice-captain, Romero Lukaku, sloot later aan vanwege zijn optreden in de Champions League-finale). Volgens Courtois sprak Tedesco voor de wedstrijd gedurende de week nauwelijks met hem. 'Zeven versies' "Op de zaterdag van de match, een paar uur voor de aftrap, riep Tedesco Lukaku en mij bij zich. Toen hij zei dat Romelu aanvoerder was tegen Oostenrijk en ik op dinsdag tegen Estland, knapte er iets bij mij. Het ging niet meer. Het feit dat ik geen waardering meer voelde van de federatie en trainer deed bij mij iets ontploffen."

Thibaut Courtois tijdens de WK-wedstrijd tegen Kroatië - Foto: AFP

Meerdere gesprekken met Tedesco en sportief directeur Frank Vercauteren liepen tot niets uit. Tedesco gaf volgens Courtois "zeven verschillende versies" van de reden dat Lukaku aanvoerder werd. "De coach deed geen moeite om een oplossing te zoeken, maar zei simpelweg dat hij alles tegen de pers zou zeggen. Hij wilde mij onder druk zetten om niet weg te gaan en bedreigen." "Dat kán gewoon niet, want het ging om een privégesprek. Dan is er een vertrouwensbreuk tussen de speler en de trainer." Discussie in België Sporza-journalist Stef Wijnants ziet dat de kwestie Courtois voor polarisatie zorgt in België. "Er zijn mensen die de woorden van Courtois begrijpen, maar er zijn ook mensen die denken dat hij zijn ego belangrijker vindt dan het teambelang." "Hij heeft het mening en verstopt zich niet. Als je in België met je kop boven het maaiveld uitsteekt, dan is de bescheiden Vlaming daar vaak kritisch over. Aan de ene kant beseft men wel dat hij een topper is die bij Real Madrid bijna in zijn eentje de Champions League heeft gewonnen, maar aan de andere kant vinden veel mensen dat hij wat bescheidener moet zijn."

Courtois met de Champions League-trofee - Foto: EPA