Eerste keer onderzoek naar verzuim bij menstruatie, 10 procent blijft thuis

Tien procent van de vrouwen bleef vorig jaar een of meerdere keren thuis vanwege klachten door zwangerschap, de overgang of menstruatie. Dat blijkt uit een enquête van CBS en TNO.

Het is de eerste keer dat er is gekeken naar het verzuim als gevolg van deze klachten. Eerder werd door het CBS onderzocht hoe vrouwen op de werkvloer functioneren tijdens deze klachten.

Van de drie typen klachten komt verzuim vanwege menstruatieklachten het vaakst voor, maar dat verzuim duurt ook het kortst. De klachten gaan vaak wel gepaard met griep of verkoudheidsverschijnselen, zegt bijna de helft van de deelnemers.

Kort verzuim

Na menstruatieklachten gingen negen van de tien vrouwen binnen vijf werkdagen weer aan het werk. Bij overgangsklachten verzuimde zes op de tien vrouwen korter dan een werkweek. Als het om zwangerschapsklachten gaat, blijven drie op de tien vrouwen twintig werkdagen of langer thuis.

Praten over bijvoorbeeld menstruatieklachten is niet vanzelfsprekend, zei hoogleraar gynaecologie Judith Huirne, verbonden aan het Amsterdam UMC, in NPO Radio 1- programma Vroeg! van BNNVARA.

Ze legde uit dat 70 procent van de vrouwen het moeilijk vindt om hierover in gesprek te gaan. "En lang niet alle vrouwen zoeken hulp bij de huisarts of weten niet dat ze daar terecht kunnen."

Op de werkvloer is dit nog moeilijker, zei Huirne. Dat beaamde hoogleraar arbeidsgeneeskunde Han Anema van Amsterdam UMC in hetzelfde programma.

Hij ziet dat bedrijfsartsen moeite hebben met het goed vaststellen van drie typen klachten op de werkvloer; bijna de helft zegt dat ze deze klachten niet als ziekte vaststellen.

"Terwijl vrouwen toch wel degelijk klachten hebben", aldus Anema. En meer dan de helft zegt het moeilijk te vinden om een verband te leggen tussen deze klachten en het verminderd functioneren op de werkvloer.

Hoogleraar Huirne snapt dat veel klachten overeenkomen met andere ziektebeelden. Het is volgens haar juist daarom belangrijk om meer informatie hierover te delen met vrouwen, huisartsen en bedrijfsartsen, zodat er makkelijker onderscheid gemaakt kan worden.