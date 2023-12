Astrid Lampe wint P.C. Hooft-prijs, 'een van de meest eigenzinnige dichters'

De P.C. Hooft-prijs gaat dit jaar naar dichter Astrid Lampe. Zij is volgens de jury "een van de meest eigenzinnige en genereuze dichters van onze tijd".

De prestigieuze literatuurprijs wordt afwisselend uitgereikt voor proza, poëzie en essayistiek. Vorig jaar ging de prijs naar essayist Tijs Goldschmidt en het jaar ervoor naar schrijver Arnon Grunberg.

De 67-jarige Lampe debuteerde in 1997 met de poëziebundel Rib en bracht sindsdien nog twaalf bundels uit. Haar oeuvre is volgens de jury "opvallend onconventioneel en meerstemmig".

Met name de aandacht voor de invloed van digitalisering op economie, klimaat en genderverhoudingen valt volgens de jury op in het werk van Lampe. Hiermee heeft zij "de poëzie beïnvloed van veel jongere dichters in het Nederlands taalgebied".

Verleiden met alledaagse zaken

Zelf omschrijft Lampe haar poëzie als activistisch, dwars en energiek. "Ik probeer lezers via heel gewone, alledaagse zaken te verleiden om echt die poëzie tot zich te nemen en ze zo mee te sleuren die poëtische ruimte in."

De dichter zegt dat het winnen van de prijs voelt als "een doorbraak". Normaal gesproken krijgt ze naar eigen zeggen wel genoeg erkenning, maar moet ze "een beetje knokken" voor haar werk.

Ze legt ook een verband met vrouwelijke auteurs die de prijs eerder ontvingen, zoals Ida Gerhardt in 1979. "Zij ondervond nog veel weerstand van criticasters. Het is mooi dat het in deze tijd vanzelfsprekender is dat ook vrouwen op zo'n podium worden getild."