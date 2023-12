Minder voedselverspilling leidt tot problemen bij voedselbanken

Supermarkten en voedselproducenten verspillen steeds minder etenswaren. Goed nieuws, in principe, maar niet voor voedselbanken. Vorig jaar konden voedselbanken al zo'n 5 tot 10 procent minder uitdelen, dit jaar kwam er 20 procent minder voedsel binnen.

De Voedselbank is ooit opgericht om etenswaren die anders verloren zouden gaan uit te delen aan hulpbehoevende mensen. "Die stroom neemt af", zegt Voedselbankbestuurder Paul van Berkel in het NOS Radio 1 Journaal.

Van Berkel zegt dat de Voedselbank het nu nog redt met gedoneerde etenswaren, maar hij voorziet problemen voor de toekomst. "Met name nu, aan het einde van de winter, zie je dat de stroom van verse producten nog niet op gang is gekomen en dat onze voorraden zullen gaan teruglopen."

Nederland telt 177 voedselbanken die wekelijks zo'n 105.000 mensen helpen, 42.000 gezinnen. Nu supermarkten en voedselproducenten steeds beter worden in het tegengaan van verspilling, neemt de toevoer van producten vanuit die ketens af.

Brood en vlees

Er is met met name behoefte aan gezonde etenswaren. "Zelfs bij producten als brood, die we vroeger in overvloed hadden, begint het nu heel moeilijk te worden."

Vlees komt helemaal niet meer binnen. "De vleesketen is heel efficiënt, er wordt weinig verspild. En consumenten kopen vlees aan het einde van de houdbaarheid, dus dat zijn producten die we tekort komen."

Van Berkel roept producenten en supermarkten op om - als het niet meer vanuit het tegengaan van verspilling kan - producten te doneren. "En we willen ook consumenten vragen de lokale voedselbank te steunen of geld te doneren. Daar kunnen wij spullen van kopen."