Nonchalance van Ajax-rechtsbuiten Grant bestaat binnen het veld al lang niet meer

In het hoofd van Chasity Grant klinkt altijd wel een deuntje. "Hiphop, R&B, goede muziek waar je even op kunt dansen." De Nederlandse meezingers die sommige andere teamgenoten in de Ajax-kleedkamer graag horen, hoeven van Grant (22) niet per se. Toch verdwijnt haar lach er niet door. Dat is ten slotte een van haar krachten. "Ik ben altijd vrolijk", zegt de rechtsbuiten van de Amsterdammers, die vanavond Bayern München op visite krijgen in de Champions League. "Ik probeer ook een beetje positiviteit mee te brengen en mijn team daarmee te helpen."

Kleedkamer-dj is Grant niet. "Ashleigh Weerden doet meestal de muziek. Ze draait van alles. Zeker mijn smaak." Grant zal de eerste zijn die door de kleedkamer zwiert. Het ontspant. Pure stress is haar vreemd. Tuurlijk, door Champions League-voetbal borrelen zenuwen op. "Het brengt wat extra druk met zich mee." Maar, zegt ze: "Ik denk dat het alleen maar lekker is om daarmee te voetballen."

Dat nonchalante zit misschien in hoe ik ben. Ik ben heel rustig, lekker chill, altijd lachen. Chasity Grant

Bovendien is het voetballen in een etalage. Want ja, zoals iedere topspeler droomt ook Grant groot. Spelen bij een buitenlandse topclub is het ultieme. "Welke club weet ik nog niet precies, maar het zou mooi zijn." Uit de draai Voorlopig is de Duitse kampioen een voldoende krachtmeting. "In die wedstrijden kun je goed zien hoe ver je bent in je ontwikkeling." Tegen Bayern liet Grant zien dat ze ook op topniveau kan presteren. Haar uit de draai binnengeschoten 1-1 redde een punt voor Ajax in Beieren.

In de 38ste minuut gaf de 16-jarige Lily Yohannes een welgemikte pass aan Chasity Grant, die slim wegdraaide bij haar verdediger en de bal in de netten werkte: 1-1. - NOS

De bal afschermen met het lijf en dan snel wegdraaien of schieten. Dat ligt Grant wel. "Mijn lichaam erin zetten en de speelster achter mij proberen te houden. Heupen erin en bal vasthouden." Dat werk. Nonchalance Daar is een taaie, technische rechtsbuiten aan het werk, die niet verslapt. Toch verweet men haar in het verleden nog wel eens te veel nonchalance. "Dat nonchalante zit misschien in hoe ik ben. Ik ben heel rustig, lekker chill, altijd lachen. Maar als je naar mijn wedstrijden kijkt dan zie je dat ik best wel veel ren en meters maak. Dus ik denk dat 'lui' er wel uit is."

De Schiedamse leerde voetballen bij SC Spaland in Schiedam en VV Zwaluwen in Vlaardingen tot ze in 2017 bij ADO Den Haag terecht kwam. In 2020 stapte ze over naar Ajax, waar ze afgelopen zomer haar aflopende contract met twee jaar verlengde. Oranje Het Nederlands elftal-shirt is haar niet onbekend. Grant doorliep jeugdelftallen en speelt nu voornamelijk voor Jong Oranje. Even rook ze al aan het grote Oranje, waar ze begin 2022 debuteerde. Maar daar is de concurrentie moordend. Geduld is gevraagd, weet Grant. "Ik ben nog maar 22 jaar, dus ik heb nog even te gaan. Ik moet mij bewijzen in de wedstrijden bij Ajax om weer in Oranje te komen." Te beginnen om 18.45 uur vanavond thuis in de Johan Cruijff Arena, tegen Bayern München.