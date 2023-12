Soepelere regels voor ov-kaart van de baas: 'Ov wordt zo aantrekkelijker'

Vanaf 1 januari wordt het fiscaal en administratief makkelijker om als werkgever ov-abonnementen aan werknemers te geven die ook privé gebruikt mogen worden. Nadat de Tweede Kamer unaniem met het wetsvoorstel had ingestemd, heeft gisteren ook de Eerste Kamer haar goedkeuring gegeven. Alle betrokken partijen lijken enthousiast.

Er zijn drie manieren hoe een werkgever openbaar vervoer kan aanbieden aan werknemers: ter beschikking stellen, vergoeden of verstrekken. De uitwerking is voor de drie manieren verschillend (zie grafisch hieronder) en dat blijft grotendeels zo.

De fiscale voordelen waren ook verschillend, maar die zijn nu gelijkgetrokken. Waar het hem vooral in zat, was dat werkgevers tegenover de Belastingdienst moesten bewijzen dat de ov-kaart meer zakelijk dan privé werd gebruikt.

Als dat niet het geval was, moest er over dat deel loonbelasting worden betaald. Dit bijhouden en controleren leidde tot administratieve rompslomp, waardoor veel werkgevers ervan afzagen. Er was één uitzondering op deze regel: het ov-jaarabonnement. Zo'n abonnement is alleen prijzig en ook moest worden aangetoond dat die minstens 10 procent voor zakelijke doeleinden werd gebruikt.

'Zo makkelijk mogelijk'

Werkgeversorganisatie AWVN is blij met de wijziging. "Dit was een wens van de werkgevers, hier hebben we ook voor gepleit. Het oude systeem leidde tot veel administratieve last. Als werkgevers openbaar vervoer willen aanbieden aan hun werknemers, bijvoorbeeld vanwege groene doelstellingen, moet je dat als overheid zo makkelijk mogelijk maken. Dat wordt het nu."

Ook Freek Bos van reizigersorganisatie Rover is enthousiast: "Dit is een maatregel die het ov aantrekkelijker maakt, zonder dat het iemand een euro kost. De huidige regeling was zo onaantrekkelijk, ik ken geen werkgever die dit aanbood. De Belastingdienst zal er niet wat op verliezen."

Verder benadrukt Bos dat vanaf volgend jaar werkgevers verplicht de CO2-uitstoot van hun woon-werkverkeer moeten rapporteren. De NS is eveneens enthousiast: "Dit helpt allemaal om mensen meer met het ov te laten reizen".

Op deze drie manieren kan een werkgever een ov-kaart aanbieden: