RKC pakt eerste punten met zege op Heracles

RKC Waalwijk heeft zijn eerste punten van het seizoen binnen. De ploeg won uit met 1-0 van een matig Heracles Almelo en is daardoor niet langer de hekkensluiter in de eredivisie.

Heracles was in het eerste deel van het duel wel sterker, maar wist RKC niet z'n wil op te leggen. De 0-1 kwam dan ook niet helemaal onverwacht. Saïd Bakari schoot van ver via een been raak.

Gemiste strafschop

Rai Vloet had de 1-1 moeten maken, maar zijn strafschop werd door Lamprou gestopt. Ook na de rust kon Hercales geen vuist maken. Tot aan de zestien ging het nog, maar een vervolg bleef te vaak uit.

RKC was nog een paar keer dicht bij een tweede treffer. Mats Knoester had bijna succes met een kopbal en Silvester van der Water schoot net naast.

Delano Burgzorg schoot nog op de lat namens Heracles, maar RKC werd niet echt aan het wankelen gebracht.