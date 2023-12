Kleurrijke Wright zoekt WK-vorm: 'Dartbord is soms grote waas door nieuwe lenzen'

Want dat is hij: wereldkampioen. Tweevoudig zelfs.

"Een gesprek voeren zonder geluid is niet te doen, hè", lacht 'Snakebite' aan de telefoon, nadat hij druk gebarend in een videocall heeft laten merken dat zijn computergeluid niet werkt. Door met zijn hand een telefoon uit te beelden, laat hij weten dat het gesprek dan maar bellend moet.

De 53-jarige Wright neemt het in het belangrijkste darttoernooi ter wereld vanavond in de tweede ronde op tegen Welshman Jim Williams.

Zeg je Peter Wright, dan zeg je kleurrijke hanenkam. En opvallende kleding. En een slang geverfd op zijn hoofd. Hij is een bijzondere verschijning in de dartswereld. Zijn opkomstnummer Don't stop the party van Pitbull klinkt al jaren op het WK.

Wright is erop gebrand meer titels te pakken. De Europese titel kon hij goed gebruiken. Hij heeft veel prijzengeld te verdedigen , om zijn plek in de top tien van de wereldranglijst te behouden. Die plek wordt bepaald door het prijzengeld dat een darter de afgelopen twee jaar heeft verdiend.

Niet veel later kwam de darter voor het eerst op nummer één op de PDC Order of Merit - de wereldranglijst - te staan. Hij leek niet te stoppen.

In 2020 pakte Wright voor het eerst de wereldtitel, ten koste van Michael van Gerwen. Twee jaar later lukte dat de Schot nog eens. In de tussentijd won hij nog de World Matchplay en de Players Championship Finals.

Wrights vrouw Joanne is als partner, manager én kapper - zij creëert de opvallende kapsels - altijd bij de grote toernooien. "Dat momentje bij haar in de kappersstoel kalmeert me. Dan kletsen we over hoe we de wedstrijd moeten aanpakken."

Op de vraag of Wright bewust 'we' zegt, antwoordt hij stellig: "Ja. We doen het echt als een team."

Wisselen van pijl

"Alles moet kloppen als je wil winnen. En dat is lastiger dan je denkt." Maar dat is, benadrukt Wright met zijn Schotse accent, ook wat het spelletje zo mooi maakt. "Dat is de kick: dat alles op het juiste moment op de juiste plek valt."

Waar de meeste darters zich krampachtig vasthouden aan één setje pijlen, staat Wright bekend om het vele wisselen, zelfs tijdens een wedstrijd.

"Ik wil vertrouwen op mezelf, niet op mijn pijlen," legt de darter uit. Bovendien kan hij dan zijn pijlen aanpassen aan de omstandigheden. "Ik schrik dan niet per se van die wissel. Ík ben de baas, niet mijn pijlen."

Hoewel het nu wat minder gaat, geniet Wright nog steeds en is hij ervan overtuigd dat hij nog een wereldtitel kan pakken. Want: "Ik heb het toch al twee keer eerder gedaan?"

Maar genieten van het spelletje is voor hem het allerbelangrijkste. "Ik zeg altijd tegen mezelf: Peter, je moet van het spelletje blijven houden. You gotta love to play darts."