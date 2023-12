Lange files rondom Rotterdam vanwege ongeluk, een zwaargewonde

Bij een ongeluk op de A20 bij knooppunt Terbregseplein nabij Rotterdam is zeker één persoon zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie. Eerder meldde Rijkswaterstaat dat het ging om een spookrijder, maar dat blijkt niet het geval te zijn. De A20 is nog steeds afgesloten.

Bij het ongeluk waren meerdere auto's betrokken. Een personenauto wilde de oprit oprijden, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Daardoor kwam de auto achterstevoren op de weg terecht. Daar werd de auto van voor geraakt door een andere auto. De politie kan nog niet zeggen of er andere slachtoffers zijn gevallen.

Het ongeluk gebeurde iets na 06.30 uur. De ANWB meldt dat verkeer de A16 niet meer op kan. Reizigers wordt geadviseerd om te rijden via de zuidkant van Rotterdam, over de A15 en de A4. Verkeer vanuit Gouda via Den Haag kan de route A12 en A13 pakken.

De files in de regio Rotterdam lopen momenteel op. Rond 08.00 uur vanmorgen was er 74 minuten vertraging op de A20, tussen Gouda en Hoek van Holland.