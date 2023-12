Verguisde Morant bekroont rentree met 34 punten en winnende basket

Basketballer Ja Morant heeft zijn terugkeer in de NBA opgeluisterd met een indrukwekkend optreden. Dankzij 34 punten en een beslissende score in de laatste seconden van de wedstrijd bij New Orleans Pelicans ging zijn Memphis Grizzlies er met een 115-113 zege vandoor.

De ster van de Grizzlies moest 25 wedstrijden toekijken omdat hij afgelopen zomer werd geschorst vanwege "gedrag waarmee hij de NBA schade heeft berokkend", aldus de organisatie destijds.

Morant was in mei te zien in een video op Instagram, waarin hij een wapen leek vast te houden. Twee maanden eerder was hij al geschorst geweest omdat hij, ook op Instagram, had geposeerd met een pistool.

Pelicans verspelen voorsprong

Van de 25 wedstrijden die Morant miste, wist zijn team er maar zes te winnen. Maar met de point guard weer binnen de lijnen werd er tegen de Pelicans gewonnen. Dat was geen makkelijke opgave, want in de eerste helft hadden de Pelicans een voorsprong van 24 punten.

Beetje bij beetje kroop Memphis Grizzlies dichterbij en in de slotfase kwam het zelfs op voorsprong. Nadat de Pelicans de stand gelijk hadden getrokken en beide ploegen een driepunter hadden gemist, was het slotakkoord voor Morant.

Met nog een paar seconden op de klok dribbelde hij naar de basket, draaide hij om twee spelers heen en schoot hij van dichtbij raak.