ING versnelt afbouw olie en gas na klimaatakkoord Dubai

ING heeft kantoren in veertig landen, doet zaken in honderden landen en heeft een balanstotaal van duizend miljard euro. Dat is in grootte vergelijkbaar met de omvang van de hele Nederlandse economie.

De belangen worden in 2030 afgebouwd met 35 procent; eerder was het doel 16 procent. Het oude doel voor 2040 was een reductie van 50 procent, maar nu zegt ING dus in dat jaar helemaal te willen stoppen met fossiele brandstoffen.

ING wil in 2040 geen belangen meer hebben in de olie- en gaswinning. Dat maakt de grootste bank van Nederland vanochtend bekend.

De bestuursvoorzitter van ING, Steven van Rijswijk was één van de 82.000 aanwezigen op de klimaattop in Dubai, begin december. Het akkoord dat daar op de valreep werd gesloten is leidend voor de de koers die de bank de komende jaren vaart, zegt Van Rijswijk.

"De wereld wil een kant opgaan waarbij ze zich aan het klimaatakkoord houden. Dat is goed voor de hele samenleving, en uiteindelijk goed voor de economie en ook goed voor ING."

'Economische werkelijkheid'

De internationale afspraken om fossiele brandstoffen af te bouwen en de investeringen in duurzame energie te vergroten, zijn een economische werkelijkheid, zegt de ING-topman. "Dat betekent dat fossiel steeds minder interessant en hernieuwbare energie steeds interessanter wordt. Uiteindelijk kunnen we daar ook het geld van onze spaarders veilig mee houden."

Van Rijswijk doelt hiermee op het gevaar van zogenoemde stranded assets, bezit dat geen waarde meer heeft omdat de vraag wegvalt. Dat kan ook gebeuren met investeringen in olie- en gasvelden, waardoor bedrijven verlies lijden en de bank naar zijn geld kan fluiten. Het gaat voor financiële instellingen dus niet alleen om klimaatbeleid, maar ook om risicobeperking bij langetermijninvesteringen.

Afspraken met klanten

De komende jaren zal de bank met klanten dezelfde gesprekken voeren over olie en gas als eerder gebeurde over kolen. "Daar hebben we gezegd: 'het percentage dat jullie opwekken door middel van kolen moet omlaag'. En zo niet, dan bewegen we weg van die bedrijven. Dat soort afspraken kan je je ook voorstellen met olie- en gasbedrijven."

De koerswending van ING betekent dus niet dat er helemaal niet meer geïnvesteerd wordt in olie- en gas, zoals de milieubeweging eist. "We hebben tijd nodig om van een fossiele wereld naar een duurzame wereld te gaan", zegt Van Rijswijk. "Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van duurzame energiebronnen zoals zon, wind en batterijen, de kosten, en of we kunnen zorgen dat mensen voldoende energie krijgen."