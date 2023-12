Stroomnetten weer vol, nu in Den Haag, Groningen en Overijssel

Opnieuw zijn er in ons land plekken waar het elektriciteitsnet vol is. Netbeheerders Stedin, Tennet en Enexis hebben aangekondigd dat de maximale capaciteit is bereikt in Den Haag, heel de provincie Overijssel en een groot deel van de provincie Groningen.

De vraag naar elektriciteit stijgt harder dan de huidige capaciteit en infrastructuur nu aankunnen. Dat betekent vooral voor de grootverbruikers dat er geen nieuwe aansluitingen of uitbreidingen op het net mogelijk zijn. Als ondernemers bijvoorbeeld een nieuw elektrisch wagenpark wil aanleggen in Den Haag, komen ze op een wachtlijst terecht. Als er dan ruimte komt op het net is degene die als eerste op de lijst staat aan de beurt, aldus Stedin.

Deze aankondiging betekent niet dat er op dit moment iets verandert voor huidige gebruikers van het net. "Iedereen die nu iets heeft, houdt dat gewoon", zegt een woordvoerder van Stedin. Ook voor huishoudens en kleine ondernemers die wel een nieuwe aansluiting nodig hebben of op een warmtepomp willen overstappen is er niets aan de hand, dat kan nog gewoon.

Stroomnet efficiënter benutten

De drie grote netbeheerders zijn druk bezig met het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet. Het kan nog jaren duren en is per locatie anders. In de provincie Groningen verwachten ze voor de knelpunten in 2029 extra capaciteit te hebben. In Den Haag zijn de werkzaamheden voor uitbreiding naar verwachting ergens in 2033 afgerond. Daarna zou het net pas weer alle aanvragen aankunnen.

Tot die tijd willen de beheerders in gesprek gaan met grootverbruikers, want alleen uitbreiding is volgens Enexis, Tennet en Stedin niet genoeg. Het net zou efficiënter kunnen worden benut, bijvoorbeeld door bedrijven beter te laten afstemmen wanneer ze veel stroom gebruiken.

Met deze nieuwe opstoppingen is in het grootste deel van ons land het energienet propvol. De afgelopen tijd kwamen vanuit de beheerders al waarschuwingen dat ook in provincies als Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland nieuwe aansluitingen voor grootverbruikers niet meer mogelijk zijn.