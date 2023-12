Prijzen uitreiken en terugblikken met hoofdrolspelers in Sportjaar 2023

Wie gaat schaatsster Irene Schouten opvolgen als Sportvrouw van het Jaar? En treedt bij de mannen Formule 1-coureur Max Verstappen in zijn eigen voet- dan wel bandensporen? Het NOC*NSF Sportgala geeft daarover vanavond uitsluitsel.

Een verslag van het sportfeest in DeFabrique in Utrecht is vanavond vanaf 21.23 uur te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app.

Daarnaast wordt met Femke Bol, Annemiek van Vleuten, Dafne Schippers, Diede de Groot en de Nederlandse waterpolovrouwen, die allemaal een bijzonder 2023 beleefden, teruggeblikt op het afgelopen sportjaar.