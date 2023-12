CBS: steeds meer jongeren wonen nog thuis

Steeds meer jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar wonen nog thuis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Begin dit jaar woonde 46 procent van de jongeren in die leeftijdsgroep bij hun ouders. Twintig jaar geleden was dit 39 procent.

De stijging was het grootst onder jongeren van begin 20. In 2003 woonde de helft van hen nog thuis, nu is dat omhooggegaan naar 6 op de 10.

Er zijn ook steeds meer bijna-dertigers die geen eigen woning kunnen vinden. Bijna 15 procent van de 27 tot 30-jarigen woont nog bij hun ouders, terwijl dit in 2003 nog zo'n 11 procent was.

Invoering leenstelsel

Onder 18- tot 21-jarigen nam het percentage thuiswonenden vooral na 2015 snel toe. Volgens het CBS hangt die toename waarschijnlijk samen met de invoering van het leenstelsel in dat jaar. Het wegvallen van de basisbeurs leidde er toe dat veel studenten niet op kamers gingen. De basisbeurs is dit jaar opnieuw ingevoerd.

Uit de cijfers blijkt verder dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen. Mannen wonen van oudsher langer thuis dan vrouwen, maar het verschil wordt de laatste jaren kleiner: Tussen 2003 en 2023 steeg het percentage mannen van tussen de 18 en 30 die thuis wonen met 4 procentpunt naar 51 procent. Maar bij vrouwen steeg dat cijfer nog harder, namelijk van 31 naar 40 procent.