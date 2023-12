Hooggerechtshof Colorado weert Trump van stembiljet in die staat

Het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Colorado heeft bepaald dat de voormalige president Donald Trump in 2024 niet op het stembiljet van die staat mag staan tijdens de presidentsverkiezingen van 2024. Trump zal de beslissing waarschijnlijk aanvechten bij het federale Hooggerechtshof.

Het hof oordeelde dat Trump zichzelf "gediskwalificeerd" heeft voor het Amerikaanse presidentschap door zijn pogingen de resultaten van de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken.

De zaak was aangespannen door een groep kiezers in Colorado die vinden dat Trump uitgesloten moet worden van deelname aan de verkiezingen omdat hij zijn aanhangers op 6 januari 2021 ertoe had aangezet naar het Capitool op te rukken na zijn verkiezingsnederlaag.

Amerikaanse Burgeroorlog

De groep anti-Trump-stemmers had voor de zaak een oud grondwetsartikel uit de periode vlak na de Amerikaanse Burgeroorlog ingezet. Daarin staat dat Amerikanen die een politiek ambt bekleden niet mogen hebben deelgenomen aan een opstand of rebellie. Trump is de eerste presidentskandidaat die op grond van dat artikel van een gerechtshof te horen krijgt dat hij niet in aanmerking komt voor het Witte Huis.

Trump's campagneteam noemt het gebruik van het amendement tegen de oud-president een poging om miljoenen Amerikanen hun de keuze te ontnemen om op de kandidaat te stemmen die hun voorkeur heeft.

Als de zaak voor het federale Hooggerechtshof komt moet blijken of Trump inderdaad wordt geweerd in Colorado. In dat Hooggerechtshof zijn de conservatieve rechters in de meerderheid.