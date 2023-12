Atlético laat punten liggen in spektakelstuk, Depay al voor rust gewisseld

Atlético Madrid heeft in de Spaanse competitie in eigen huis twee punten gemorst in een spectaculaire streekderby met Getafe. De thuisploeg speelde een uur met tien man, kwam toch op 3-1, maar gaf die voorsprong in de slotfase weg: 3-3.

Memphis Depay stond voor het eerst in bijna vier maanden weer in de basis bij Atlético, maar mocht nog geen helft volmaken. Hij werd geslachtofferd na het wegsturen van ploeggenoot Stefan Savic, die al na 38 minuten zijn tweede geel kreeg.