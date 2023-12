Frans parlement stemt voor omstreden migratiewet Macron

Daarmee kan de wet in werking treden. Maar de Constitutionele Raad gaat er nog wel naar kijken omdat er paar artikelen in staan die "in strijd zijn met de Grondwet", zei de minister van Binnenlandse Zaken. Die worden dan mogelijk alsnog geschrapt.

Zelfs zonder de stemmen van de rechts-radicale RN van Marine Le Pen mee te tellen was er een meerderheid voor de wet. Dat had de Franse regering ook als eis gesteld.

Frankrijk-correspondent Frank Renout:

"President Macron is zelf de grote gangmaker achter het wetsvoorstel over migratie. Hij wil de komst van migranten aan banden leggen. In een interview op televisie zei hij: "we kunnen niet alle ellende van de wereld opvangen in Frankrijk".

Maar er speelt ook een politiek-strategische overweging. Volgend jaar worden er Europese verkiezingen gehouden. Volgens de peilingen kunnen die wel eens gewonnen worden door de rechts-radicale Marine Le Pen en haar partij, de Rassemblement National. Zij pleit al sinds jaar en dag voor een strenger migratiebeleid.

Door nu met beperkende migratieregels te komen, wil Macron Le Pen de wind uit de zeilen nemen. De president wil rechtse kiezers laten zien dat ze niet op Le Pen hoeven te stemmen als ze voor een streng migratiebeleid zijn."