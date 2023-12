Chelsea na late gelijkmaker en strafschoppen naar halve finales League Cup

De ingevallen spits Armando Broja leek te scoren voor Chelsea toen hij de bal over de keeper heen stiftte, maar de grensrechter stak terecht zijn vlag de lucht in: buitenspel.

Nkunku debuteert

Na rust ging het spel weer op en neer en zette de Londenaren alles op alles om terug te komen in de wedstrijd, maar de gelijkmaker wilde maar niet vallen.

In de 69ste minuut moest Christopher Nkunku daar verandering in brengen. De Franse aanvaller was een van de topaankopen (60 miljoen euro) van afgelopen zomer, maar raakte al in de voorbereiding hevig geblesseerd. In het bekertoernooi kon hij dan eindelijk zijn debuut maken.

Het was de moeilijk scorende Mudryk (twee goals in 2023) die in blessuretijd na een slecht verwerkte voorzet de 1-1 binnen schoot. Petrovic, onder de lat omdat eerste keus Robert Sánchez geblesseerd is, zag vervolgens Trippier naast schieten en besliste de strafschoppenserie door de inzet van Ritchie te keren.