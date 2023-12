Roemeen door DNA-match na tien jaar aangehouden voor inrijden op agenten

Een 46-jarige man uit Roemenië is tien jaar na dato aangehouden voor het inrijden op de politie in Heerenveen. Al die tijd was de verdachte spoorloos, maar na een DNA-match werd hij alsnog gevonden.

De man wordt verdacht van het inrijden op twee agenten in de zomer van 2013. Zij waren bezig met een controle op een bedrijventerrein in de Friese gemeente. De agenten voelden zich bedreigd en schoten op de auto van de Roemeen, schrijft Omrop Fryslân. Daarna volgde een klopjacht die een paar uur duurde.

De auto van de verdachte werd teruggevonden met sporen van zijn bloed, maar hij was zelf verdwenen. In de zaak werden wel twee andere mannen uit Roemenië aangehouden, maar het bloed was niet van hen. Dus bleef de politie op zoek naar een derde verdachte.

DNA-databank

Het DNA van het bloed werd in de Nederlandse databank opgeslagen, schrijft de Leeuwarder Courant. Onlangs werd de Roemeen opgepakt in Denemarken in een andere zaak, en overgeleverd aan Roemenië (waar hij ook werd gezocht). Zijn DNA-profiel bleek overeen te komen met het opgeslagen DNA uit de databank en zo kon de Nederlandse politie hem alsnog traceren.

Gisteren is hij officieel aangehouden in Nederland. De Roemeen wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en moet zich maart volgend jaar verantwoorden bij de rechter.

De andere twee mannen die al eerder werden opgepakt, waren volgens het OM alleen passagiers in de auto. Daarom is de rechtszaak tegen hen geseponeerd.