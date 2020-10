Doek valt definitief voor beroemd Indisch restaurant Garoeda in Den Haag

Na 71 jaar valt definitief het doek voor het beroemde Indische restaurant Garoeda in Den Haag. Eind september werd het restaurant failliet verklaard, nu blijkt dat ook een doorstart er niet meer in zit, laat de curator weten. Corona was de genadeklap voor het grote restaurant, dat drie verdiepingen telde. Normaal gesproken aten veel groepen bij Garoeda, maar dat kon de laatste maanden niet meer.

Het restaurant werd opgericht in 1949, na de onafhankelijkheid van Indonesië, toen veel Indische Nederlanders naar Den Haag kwamen. Ook was het geliefd bij prins Bernhard en veel politieke kopstukken. Door de jaren heen is er vaak politiek bedreven in het restaurant aan de Kneuterdijk.

Zo speelde het restaurant nog een belangrijke rol bij de laatste kabinetsformatie. De onderhandelaars van ChristenUnie en D66, die ideologisch gezien ver uit elkaar liggen op belangrijke thema's, hebben hier onder het genot van een rijsttafel de laatste obstakels voor het huidige kabinet uit de weg geruimd.

Ober Buddy werkte er 25 jaar. Er kwamen veel gasten, onder wie bekende politici, maar nu is zijn Garoeda failliet: