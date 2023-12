Darter Nijman verliest bij WK-debuut, Van Gerwen later vanavond in actie

Nijman werd in 2020 voor vijf jaar geschorst vanwege matchfixing. Hij verloor tijdens de coronaperiode opzettelijk een wedstrijd bij een onlinetoernooi. Omdat de Nederlander mee wilde werken aan campagnes tegen matchfixing, werd zijn schorsing teruggebracht tot tweeënhalf jaar en mocht hij in februari zijn rentree maken.

De eerste verrassing is ook een feit. James Wade mocht als geplaatste speler in de tweede ronde instromen, maar verloor daarin gelijk van de Canadees Matt Campbell (3-2).

Michael van Gerwen, de Nederlandse nummer twee van de wereld, neemt het later vanavond nog op tegen de Ier Keane Barry. De Nederlandse Zweed Jeffrey de Graaf ging in de middagsessie door naar de tweede ronde. Na een spectaculaire comeback versloeg hij Ritchie Edhouse (3-2).

Darter Wessel Nijman is bij zijn WK-debuut in de eerste ronde uitgeschakeld. De 23-jarige Nederlander leed in het Londense 'Ally Pally' een 3-2 nederlaag tegen de Engelsman Steve Beaton.

Tijdens zijn WK-debuut trof Nijman de geslepen Beaton. De 59-jarige 'Bronzen Adonis' doet voor de 33ste keer mee aan het WK. Iets wat geen enkele andere speler dit toernooi kan zeggen. Hij kondigde overigens meteen na de overwinning zijn afscheid aan. Na het WK van volgend jaar stopt hij met darten.

Dat Beaton meer ervaring heeft, was in de wedstrijd ook te zien. Op de beslissende momenten presteerde de Engelsman beter. Nijman kwam in de eerste set op voorsprong, maar moest die toch aan Beaton laten. In de tweede set stond het 2-2 en trok Nijman wederom aan het kortste eind.

De derde set was wel een prooi voor de hondstrouwe fan van voetbalclub AZ. Hij trok de goede lijn aanvankelijk door in de vierde set (2-0 voorsprong), maar Beaton liet zich niet van de wijs brengen en kwam terug tot 2-2. In de laatste leg benutte Beaton pas zijn zesde matchdart. Tot grote vreugde van het Britse publiek.

Volgens Nijman had hij geen nederlaag hoeven lijden. Hij verwijt zichzelf dat hij er geen 2-0 van maakte. Toch staat staat hij na afloop niet chagrijnig voor de microfoon. "Ik ben onwijs trots dat ik hier sta. Zo'n wedstrijd is jammer, maar het is geen schande om van Steve Beaton te verliezen."