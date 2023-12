Man uit Roermond krijgt 40 uur taakstraf voor stempasfraude

Een 43-jarige man uit Roermond is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur omdat hij stempasfraude heeft gepleegd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 bood hij 10 euro aan mensen die in een daklozenopvang verbleven in ruil voor hun stempas.

Toenmalig burgemeester Rianne Donders deed destijds al aangifte naar het ronselen van volmachtsstemmen. Het Openbaar Ministerie startte daarop een onderzoek en kon naar eigen zeggen fraude met zes stempassen achterhalen. Voor zover bekend zijn de passen niet gebruikt, schrijft 1Limburg.

Tweede verdachte

De politierechter legde de man ook een voorwaardelijke taakstraf op van 40 uur. Dat is een lagere straf dan was geëist. Het OM eiste naast 80 uur taakstraf ook een voorwaardelijke celstraf van één maand.

In de zaak is nog een tweede verdachte: die zou de stempassen hebben ontvangen. De rechtbank heeft de zaak tegen deze verdachte vandaag aangehouden en behandelt deze op een later moment.