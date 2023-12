City bereikt WK-finale ten koste van Red Diamonds, waar Linssen en Schalk invallen

City was vanaf de eerste eerste seconde heer en meester. Dat wilde niet zeggen dat de ploeg van trainer Pep Guardiola in de eerste helft de ene na de andere kans kreeg. De Engelsen hadden moeite met het vinden van een opening in de defensie van Urawa Red Diamons.

Bij Urawa Red Diamonds vielen Bryan Linssen en Alex Schalk, die vrijdag op dit WK matchwinner was tegen het Mexicaanse Léon, in. Bij City speelde Nathan Aké de hele wedstrijd. Erling Haaland, Kevin de Bruyne en Jérémy Doku ontbraken bij de sterrenformatie uit Engeland.

De winnaar van de Champions League neemt het vrijdag in de finale op tegen het Braziliaanse Fluminense. De winnaar van het hoogste Zuid-Amerikaanse voetbaltoernooi, de Copa Libertadores, won maandagavond in de andere halve finale met 1-0 van het Egyptische Al-Ahly.

Manchester City heeft zich geplaatst voor de finale van het WK voor clubteams. In het Saudische Jeddah werd Urawa Red Diamonds uit Japan met 3-0 verslagen.

Dat lukte in de blessuretijd van de eerste helft wel, toen kwam City op voorsprong door een eigen doelpunt. Urawa-verdediger Marius Höibraten gleed de bal binnen na een voorzet van Matheus Nunes. De Japanners stelden er weinig of niets tegenover. Ze kwamen in de eerste helft niet tot een schot.

Vroeg na rust besliste City het duel. Kyle Walker gaf een prachtige steekpass op Mateo Kovacic en die laatste rondde oog in oog met de keeper beheerst af.

Zeven minuten later scoorden de Engelsen opnieuw. Bernardo Silva kreeg de bal voor de voeten uit een rebound en werkte die vanaf een meter of vijftien in de hoek. City kon de wedstrijd vervolgens zonder problemen uitvoetballen.