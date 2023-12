Weer is scheidsrechter gebeten hond in Turkije: voorzitter haalt spelers van veld

Het duel Istanbulspor-Trabzonspor in de Turkse Süper Lig is in de 73ste minuut gestaakt, nadat de voorzitter van de thuisclub zijn spelers gesommeerd had het veld te verlaten uit onvrede over de arbitrage.

Anderhalve week geleden sloeg de voorzitter van Ankaragüçü na afloop van het duel met Rizespor de arbiter naar de grond. De Turkse bond legde de competitie daarop stil. Die werd vandaag hervat en meteen ging het dus weer mis.

Istanbulspor-preses Faik Sarialioglu vond dat zijn ploeg bij 1-1 een penalty had moeten krijgen. Trabzonspor maakte direct daarna de 1-2, waarna Sarialioglu zijn spelers naar de kant dirigeerde.

Bekijk hieronder hoe vorige week een scheidsrechter in Turkije tegen de grond werd geslagen.