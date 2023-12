Sjaals met 'kutclub' de lucht in: Quick Boys verrast ook De Graafschap in beker

Quick Boys heeft zich ten koste van De Graafschap als eerste club voor de derde ronde van het KNVB-bekertoernooi geplaatst. De amateurs uit Katwijk aan Zee bereikten de laatste zestien door met 2-0 van de profs uit Doetinchem te winnen.

De pas 19-jarige spits Sem van Duijn tekende voor beide Katwijkse doelpunten.

SC Cambuur (3-0 winst bij FC Dordrecht), Fortuna Sittard (2-0 bij FC Eindhoven) en Excelsior Maassluis (1-0 bij DEM) gaan eveneens door naar de achtste finales.

'Kutclub' doet het weer

Quick Boys had alles uit de kast gehaald om er ondanks het druiligere weer een heet avondje van te maken op sportpark Nieuw Zuid. Vooraf werd uitgepakt met een indrukwekkende licht- en vuurwerkshow, waarvoor sponsoren en donateurs 15.000 euro bij elkaar hadden gebracht.

Bovendien had De Graafschap-aanvoerder Jeffry Fortes onbedoeld de boel extra op scherp gezet door bij de loting te hopen op "een kutamateurclub". Reden voor de geprikkelde fans van Quick Boys om sjaals te laten maken met de opdruk 'mijn kutclub'.

Fortes zei bij ESPN na de nederlaag dat hij met zijn opmerking niet denigrerend had willen zijn: "Het is groter gemaakt dan wat ik wilde zeggen, maar daar hadden ze in Katwijk alle recht toe. Ik neem het als man, het leven gaat morgen gewoon weer verder."