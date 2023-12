Wanhoop drijft Keniaanse vrouwen naar de Golfstaten, daar wacht vaak misbruik

Kenia wil meer vrouwen als huishoudhulp naar de Golfstaten sturen. Groeiende arbeidsmigratie is goed voor de economie, omdat al die Kenianen geld overmaken naar huis. Maar vrouwen betalen daar een hoge prijs voor.

Een mop pakte ze soms, de bazin van Brenda Odhiambo (26) in Saudi-Arabië. Om haar met de stok te meppen toen ze klaagde over haar werkdagen van soms achttien uur. "Ze behandelde me als haar bezit, als een slaaf en pakte van alles om me te slaan."

Een half jaar eerder had de Keniaanse de kans gegrepen om geld te gaan verdienen voor haar gezin in Kenia. Een agentschap in Kenia, dat vrouwen rekruteert als arbeidsmigrant, beloofde haar een goed gezin in Saudi-Arabië om voor te werken. Haar contract kreeg ze pas op het vliegveld en was grotendeels in het Arabisch.

Direct na aankomst werd haar paspoort ingenomen door een lokale vertegenwoordiger. Die gaf het aan haar werkgever. "De vrouw des huizes zei letterlijk 'ik heb je gekocht'", zegt Odhiambo. "Ik werd gezien als handelswaar. Het was een hel."

Nu, terug in Kenia, deelt ze haar verhaal zoveel mogelijk, in de hoop dat het vrouwen ervan weerhoudt om te vertrekken. Want velen willen juist weg.

'Geen andere keus'

In een buitenwijk van Nairobi staan tientallen vrouwen in een grote keuken van een huishoudschool. Rijst en kip, dat vinden ze lekker in Saudi-Arabië, zegt een instructrice. De overheid heeft het verplicht gemaakt dat vrouwen getraind worden voordat ze vertrekken.

De 21-jarige Vivian Katimo is een van de cursisten. Met een babydoekje maakt ze de billen van een plastic pop schoon. "Ik heb geen andere keus. Ik moet geld voor mijn dochter verdienen. Er zijn hier weinig banen en ze zijn slecht betaald."