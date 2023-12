Simons kan Leipzig niet aan overwinning helpen, Dortmund later tegen Mainz

RB Leipzig heeft in de Bundesliga met 1-1 gelijkgespeeld in de uitwedstrijd tegen Werder Bremen. Oranje-international Xavi Simons stond in basis bij Leipzig en speelde een degelijke pot, al kon hij niet beslissend zijn voor zijn ploeg.

Door het gelijke spel blijft Leipzig derde staan op de ranglijst in Duitsland, nummer twee Bayern München kan verder uitlopen op de concurrent. Werder Bremen stijgt naar de dertiende plek.

De komende tegenstander van PSV in de Champions League: Borussia Dortmund, speelt later op de avond om 20.30 tegen Mainz.

Simons mist grote kans

RB Leipzig ging op jacht naar de aansluiting met recordkampioen en nummer twee op de ranglijst, Bayern. Leipzig had het betere van het spel in de eerste helft.

Simons was bedrijvig, maar miste een opgelegde kans. Van dichtbij lukte het de aanvaller om net naast te schieten. Een paar minuten later beproefde hij weer zijn geluk vanaf de rand van de zestien. Keeper Michael Zetterer had echter een knap antwoord op zijn poging.