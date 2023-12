PSV-opponent Dortmund lijdt weer puntenverlies, dit keer door goal Van den Berg

Borussia Dortmund, de komende tegenstander van PSV in de Champions League, heeft in de Bundesliga thuis gelijkgespeeld tegen Mainz: 1-1. Het was het vierde puntenverlies op rij voor Dortmund. De Nederlanders Donyell Malen (Dortmund) en Sepp van den Berg (Mainz) verschenen aan de aftrap en laatstgenoemde was met een goal belangrijk voor zijn ploeg. Simons en Leipzig gelijk Eerder op de avond speelde RB Leipzig met 1-1 gelijk bij Werder Bremen. Oranje-international Xavi Simons stond in basis bij Leipzig en speelde een degelijke pot, al kon hij niet beslissend zijn voor zijn ploeg. Dortmund blijft de nummer vijf in Duitsland en Mainz kruipt, in ieder geval voor even, uit de degradatiezone. Leipzig blijft derde staan.

Dortmund creëerde al vroeg meerdere kansen en ook Malen was gevaarlijk. Na een halfuur maakte Duits international Julian Brandt met een prachtige vrije trap de 1-0 voor de thuisploeg. Marcel Sabitzer probeerde de voorsprong te vergroten, maar zijn poging raakte de lat. Mainz maakte verrassend de gelijkmaker. Een voorzet belandde op het hoofd van Van den Berg en keeper Gregor Kobel leek de bal nog uit het doel te slaan. Het horloge van de scheidsrechter oordeelde anders, de bal was over de lijn geweest: 1-1. Malen probeerde in de tweede helft Daniel Batz met een afgemeten schot te kloppen. De Mainz-doelman pakte de bal echter knap. Dortmund bleef het doel opzoeken en leek in het slot via Giovanni Reyna te scoren, totdat bleek dat de Amerikaan buitenspel stond. Zo was het puntenverlies een feit. Simons mist grote kans Leipzig ging bij Werder Bremen op jacht naar de aansluiting met recordkampioen en nummer twee op de ranglijst, Bayern München. Leipzig had het betere van het spel in de eerste helft.

