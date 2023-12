Zelensky in persconferentie: leger wil half miljoen mensen mobiliseren

Het leger van Oekraïne heeft president Zelensky gevraagd om een half miljoen extra militairen. De regering en de legertop hebben nog geen besluit genomen over het "zeer gevoelige" mobilisatievraagstuk. Zelensky heeft dat gezegd in een urenlange persconferentie. De president blikte terug op een roerig jaar en keek vooruit naar een voor Oekraïne onzeker 2024. Ondanks de tegenslagen bij het tegenoffensief herhaalde Zelensky dat er hoop is op een overwinning. Maar dan moet het land wel eensgezind en veerkrachtig blijven, zo benadrukte hij. "Ik denk niet dat ons verlies is begonnen, we hebben in moeilijkere situaties gezeten." Extra miljarden nodig Het leger heeft dringend versterkingen nodig in de slijtagestrijd tegen Rusland, die volgens analisten in een patstelling is verzand. Mochten de regering en de legertop een akkoord bereiken over de voorgestelde mobilisatie van 450.000 tot 500.000 extra militairen, dan is er volgens Zelensky veel extra geld nodig. Hij noemde een bedrag van omgerekend zo'n 12 miljard euro. Zelensky gaf aan dat hij er nog niet van overtuigd is dat er zo veel mensen moeten worden gemobiliseerd:

Zelensky zei dat hij er vertrouwen in heeft dat de VS en de EU het land blijven steunen. Desalniettemin wordt de militaire hulp vanuit deze belangrijke bondgenoten de laatste tijd steeds moeizamer toegekend. Zowel in de VS als in de EU worden miljarden aan steun voor Kyiv momenteel tegengehouden. De president prees de prestaties van het Oekraïense leger. Volgend jaar zullen er volgens hem een miljoen drones worden geproduceerd. Deze onbemande toestellen spelen een grote rol in de oorlog: de bezette Krim wordt er vrijwel dagelijks mee aangevallen. Ook Rusland zet meer militairen in Ook Rusland lijdt zware verliezen, maar blijft op een aantal plekken aanvallen. President Poetin zei onlangs dat er ruim 600.000 militairen gelegerd zijn aan het front, maar die cijfers zijn moeilijk te controleren. De mobilisatie in Rusland is op een laag pitje almaar doorgegaan. Momenteel werken naar schatting een miljoen Oekraïners in de veiligheids- en defensiesector. De mobilisatie van een half miljoen militairen zou de omvang van het leger dus aanzienlijk vergroten. Maar de verhoudingen tussen de politieke top en de legertop zijn gespannen. Toen Zelensky ernaar werd gevraagd, wuifde hij de suggestie van een ruzie weg. "Ik heb een werkrelatie met Zaloezjny", omschreef hij de moeizame relatie tussen hem en de commandant der strijdkrachten. 'Geen verkiezingen mogelijk' Zolang de oorlog voortduurt zullen er geen verkiezingen mogelijk zijn, zei Zelensky. Hij vreest dat Rusland de verkiezingen zal proberen uit te buiten om verdeeldheid te zaaien. Journalisten vroegen Zelensky of hij vreest voor verdeeldheid in de maatschappij over zijn rol als president in de oorlog. "Ik kan alleen maar zeggen dat het een eer is om president te zijn." Als mensen kritiek hebben, dan is dat volgens hem hun keus, "dat is normaal".