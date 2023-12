Veiligheidsraad wil gefaseerd stoppen met VN-missie in Congo

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft unaniem besloten de VN-vredesmissie in de Democratische Republiek Congo af te bouwen. De blauwhelmen worden vanaf nu tot in de loop van het komende jaar teruggetrokken.

De Congolese regering dringt al langer aan op het vertrek van de troepenmacht, omdat zij de missie ondoelmatig vindt. De VN kan alleen een vredesmissie voeren als daar toestemming voor is van het betreffende land.

De vredesmissie genaamd Monusco moest helpen orde te scheppen in een door etnisch, politiek en crimineel geweld verscheurd Congo. In de voormalige Belgische kolonie kwam de dictatuur van Mobutu Sese Seko in 1997 ten einde. Etnische groepen, milities en buurlanden, vooral Rwanda en Uganda, raakten in conflict. In het oosten speelde de jacht op waardevolle delfstoffen zoals coltan een belangrijke rol bij het slepende geweld.

Geweld weer opgelaaid

De afgelopen tijd is het geweld opgelaaid. Rebellenbeweging M23, die volgens de VN wordt gesteund door buurland Rwanda, heeft delen van de provincie Noord-Kivu veroverd en wordt gezien als een grote bedreiging voor het land. Er zijn inmiddels bijna zeven miljoen mensen binnen Congo op de vlucht.

De Veiligheidsraad is nog steeds "bezorgd over de escalatie van het geweld in het oosten" van het land en over "de spanningen tussen de Democratische Republiek Congo en Rwanda".

Verkiezingen

Morgen zijn de presidentsverkiezingen in Congo. 18 oppositiekandidaten nemen het op tegen de zittende president Félix Tshisekedi. Hij kwam in 2019 na omstreden verkiezingen aan de macht.

Een van de oppositiekandidaten is Nobelprijswinnaar Denis Mukwege. De chirurg en gynaecoloog behandelde meer dan 50.000 meisjes en vrouwen die verkracht zijn in Oost-Congo door strijders van gewapende groepen.