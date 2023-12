Nieuwe opzet Glory met achtmanstoernooien: 'Worden heftigste tak van vechtsport'

Kickboksbond Glory, bekend van onder anderen Rico Verhoeven en Badr Hari, introduceert in 2024 een nieuw wedstrijdconcept. In vier verschillende gewichtsklasses zal jaarlijks een Grand Prix georganiseerd worden, waarin op één avond acht vechters strijden om de winst.

Daarmee wil Glory meer transparantie bieden. Van elk gevecht wordt vooraf duidelijk wat er op het spel staat en kickboksers weten hoe ze zich voor de lucratieve jaarlijkse Grand Prix kunnen kwalificeren.

"Glory is de laatste jaren al enorm gegroeid en met deze nieuwe stap willen we zowel internationaal en in Nederland nog groter worden", zegt Maurice Hols, die in oktober aantrad als uitvoerend directeur bij Glory. "Daarom is het belangrijk dat er een systeem komt dat voor iedereen te begrijpen is."

Meer legendes als Rico en Badr

Tot nu toe was dat niet het geval. Het was vaak niet duidelijk waarom twee vechters aan elkaar gekoppeld waren en wat de gevolgen van winst of verlies zouden zijn. In het nieuwe systeem verandert dat.

"De vechters komen nog meer centraal te staan", vertelt Hols. "We willen meer legendes zoals Rico en Badr creëren. Vechters zullen vaker vechten, meer zichtbaar worden en meer hun persoonlijkheid kunnen tonen."

De 39-jarige Hari kondigde onlangs het einde van zijn carrière aan. De Marokkaanse Amsterdammer wil nog een afscheidsgevecht houden in 2024. Wereldkampioen Verhoeven (34) is van plan om nog ongeveer twee jaar door te gaan.