Echtpaar dat peperduur masker verkocht voor 150 euro verliest rechtszaak tegen antiquair

Een kunsthandelaar die in Frankrijk een ouder echtpaar zou hebben opgelicht bij het aankopen van een zeldzaam Afrikaans masker hoeft de miljoenen die hij daar mee verdiende niet terug te betalen. Dat heeft de rechter besloten, nadat het echtpaar de kunsthandelaar voor de rechter had gesleept.

De twee waren in 2021 bezig met het opruimen van een vakantiewoning en hadden de antiquair uitgenodigd om wat spullen over te nemen. De antiquair kocht het masker voor 150 euro van het echtpaar. Een half jaar later verkocht hij het op een veiling door voor 4,2 miljoen euro. Toen het echtpaar las over de miljoenenverkoop, kwamen ze erachter dat het over hun masker ging. Ze meenden te zijn misleid bij de aankoop en spanden een rechtszaak aan.

Zeldzaam masker

Maar volgens de rechter is van oplichting of misleiding geen sprake. Het koppel had zelf de waarde van het werk niet op haar historische en artistieke waarde weten te schatten, luidde het oordeel.

Het masker bleek een zeldzaam 19e-eeuws Ngil-masker, gemaakt door de Fang-bevolking van Gabon. Aanvankelijk taxeerden veilingmeesters het masker op 300.000 euro, maar een anonieme bieder bood uiteindelijk 4,2 miljoen.

Gabon

De kunsthandelaar zegt dat hij zelf ook niet wist dat het beeld zoveel geld waard was. Hij had naar eigen zeggen het echtpaar 300.000 euro, het bedrag waarop het masker in de eerste instantie getaxeerd werd, aangeboden als blijk van goede wil. Toen het koppel overging tot een rechtszaak trok hij dat aanbod in.

Ook Gabon maakte bezwaar tegen de verkoop van het masker, omdat het gemaakt is door de bevolking van Gabon. Dat argument werd ook verworpen door de rechter.

Tienduizenden Afrikaanse kunstwerken bevinden zich buiten het continent, waaronder in Frankrijk. Eerder riep de Franse president Macron op tot het teruggeven van Afrikaanse kunst.