Ecologische Autoriteit: snel actie nodig om Friese natuurgebieden te herstellen

Het gaat slecht met de twee Friese Natura 2000-gebieden Alde Feanen en Rottige Meenthe & Brandemeer. Dat zegt de Ecologische Autoriteit (EA) naar aanleiding van de 'analyse natuurdoelen' van de provincie Friesland, die vandaag uitkwam. Volgens het instituut zijn snel maatregelen nodig om beide natuurgebieden te redden, schrijft Omroep Friesland.

Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat de waterhuishouding verbetert en de stikstofneerslag minder wordt. Dat zijn de twee grootste oorzaken van de problemen in de gebieden. "We weten al jaren wat voor problemen stikstof kan veroorzaken", zegt een woordvoerder van de EA tegen de regionale omroep. "Het is dan ook niet gek dat het ook in onze gebieden naar voren komt."

Wat betreft de waterhuishouding: beide natuurgebieden zijn in de loop der jaren hoger komen te liggen. Daarom moet er water naartoe worden gebracht. Het is daarbij belangrijk dat het water dan van goede kwaliteit is.

Grote vuurvlinder

In de twee Friese Natura 2000-gebieden leven bijzondere diersoorten zoals de noordse woelmuis, de kleine modderkruiper en de gevlekte witsnuitlibel. Volgens de EA zijn er "aanzienlijke risico's voor verdere verslechtering" van hun leefgebied. De provincie nam al maatregelen, maar dat blijkt nog niet voldoende te zijn.

In de Rottige Meenthe & Brandemeer komt de grote vuurvlinder voor. Deze wordt met uitsterven bedreigd. Om dit insect te redden, moet een noodplan worden opgesteld dat onmiddellijk in werking treedt.

De Friese gedeputeerde Matthijs de Vries zegt dat de provincie hydrologisch- en bodemonderzoek gaat doen. "Van veel dingen uit de analyse waren we al op de hoogte. We zijn al bezig met een plan voor de grote vuurvlinder. Het was een urgent rapport en die urgentie voelen wij ook."