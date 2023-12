4 jaar cel voor oud-leraar (65) die leerling jarenlang misbruikte

Een oud-docent van het Vista College in het Limburgse Heerlen heeft vier jaar celstraf gekregen voor het jarenlang seksueel misbruiken van een leerlinge. Zij kreeg twee kinderen met hem. Naast de celstraf is de 65-jarige man een contactverbod van vijf jaar opgelegd.

De man was docent op het voortgezet volwassenenonderwijs (vavo) in Heerlen. Hij pleegde in de periode tussen 2017 en 2021 ontucht met het meisje, schrijft 1Limburg. In het begin was het slachtoffer nog minderjarig. Vorig jaar is de man geschorst van de school vanwege ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Zware last

De oud-docent heeft misbruik gemaakt van het grote leeftijdsverschil, zei de rechter tijdens de zitting. "Het slachtoffer was kwetsbaar en de verdachte heeft een afhankelijkheidspositie gecreëerd. Ze mocht er met niemand over spreken. Er is een web om haar gesponnen."

Het slachtoffer raakte gedurende de periode van het seksueel misbruik meermaals zwanger. "Het handelen van de verdachte heeft twee kinderen op de wereld gebracht", aldus de rechter. "Haar studententijd is haar ontnomen en de kinderen verblijven in een pleeggezin. Het is een zware last op het slachtoffer en de kinderen." Het slachtoffer heeft ook een abortus gehad nadat ze door het misbruik een eerste keer zwanger was geraakt, toen ze net 18 jaar was.

Meer incidenten

Het is niet de eerste keer dat een oud-medewerker van het Vista College voor de rechter moest komen. In juli van dit jaar werd een man die ook op de school had gewerkt veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden voor misbruik van een leerling. En eerder deze maand kwam naar buiten dat op de locatie in Maastricht een docent is geschorst na een melding over grensoverschrijdend gedrag.