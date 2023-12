Schüller, spil van Bayern, doorbreekt taboes over endometriose en gelijke betaling

"Het veroorzaakt hevige pijn. Tijdens mijn menstruatie had ik bijvoorbeeld altijd extreme schouderpijn die telkens terugkwam. Ineens viel het me op dat er een patroon inzat: steeds als ik ongesteld was, kreeg ik last. Toen ben ik naar de dokter gegaan, die me geholpen heeft."

Schüllers eigen salaris is inmiddels zo hoog dat ze niet meer naast het voetbal hoeft te werken. Ze snapt dat ze niet direct kan verdienen wat een mannelijke spits bij Bayern opstrijkt. "Ons stadion is niet zo goed gevuld als dat van hen." Maar de weg naar gelijke beloning moet wel vrij worden gemaakt, vindt ze.

Schüller spreekt zich publiekelijk uit over de ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen: "Bij elke club spelen vrouwen die ernaast nog een baan hebben om rond te komen. Hoe kan de sport dan ooit professionaliseren? Ik geloof daar niet in", zei ze eerder dit jaar tegen de Duitse editie van tijdschrift Vogue.

Met gerichte oefeningen afgestemd op haar cyclus heeft Schüller de pijn nu enigszins onder controle. Ook vertelde ze dat speelsters bij Bayern in een app doorgeven wanneer ze ongesteld zijn en hoeveel last ze daarvan ervaren. Daar wordt dan bij trainingsoefeningen rekening mee gehouden.

De voorbeschouwing is al vanaf 18.23 uur te zien. Ook op NPO Radio 1 is de wedstrijd te volgen.

De derde groepswedstrijd van Ajax in de Champions League, tegen de Duitse kampioen Bayern München, begint donderdag om 18.45 uur en is live te zien op NPO 3, NOS.nl, in de NOS-app en bij NPO Start.

Op dit moment staat Bayern in groep C bovenaan, voor AS Roma. Ajax staat derde.

Bayern-trainer Alexander Straus is vol lof over het spel van Ajax. Vooral het feit dat de Amsterdammers vaker de bal hadden dan Bayern bracht zijn ploeg van de leg, zo klonk zijn analyse.

"Dat zijn we niet gewend, we zijn gewend om wedstrijden te domineren. Dat zorgde voor wat stress. Daardoor raakten we ons ritme en vertrouwen wat kwijt. Maar we creërden wel meer kansen", aldus Straus vandaag op een persconferentie.

Wie er bij de tweede ontmoeting niet bij zal zijn, is Magdalena Eriksson. De 30-jarige Zweedse centrale verdediger heeft een gebroken middenvoetsbeentje. Ze maakte in de laatste drie wedstrijden voor Bayern drie doelpunten.

Ajax blijft underdog

Ook in Amsterdam wordt vooruitgeblikt. "We moeten scherp beginnen", aldus coach Suzanne Bakker, die over een fitte selectie beschikt. "Maar wat is dan verstandig om te doen? Je probeert ook meer speldenprikjes te geven. In de ruimtes die ze prijsgeven, liggen echt wel mogelijkheden. Wat sneller de diepte zoeken bij balverovering. Dan kunnen we ze allicht nog meer pijn doen."

Bakker: "Ik vind ook dat wij de underdog zijn, omdat Bayern al zo veel jaar op dit niveau speelt. Dat neemt niet weg dat we geen kans maken, we zullen ook morgen weer laten zien hoe goed we kunnen voetballen. Alleen ja, de druk ligt wel bij Bayern."