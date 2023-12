Blessurevloek AZ-keepers: Verhulst vierde geblesseerde doelman die afhaakt

Verhulst is de vierde doelman van AZ die in de lappenmand belandt. Naast vaste doelman Mathew Ryan, die een jukbeenblessure heeft, zijn ook Jong AZ-keeper Sem Westerveld (knieblessure) en Daniël Deen, de reservekeeper van Jong AZ, niet fit.

Het is de zoveelste geblesseerde keeper in de Alkmaarse selectie, er lijkt een blessurevloek te heersen op de AZ-keepers.

AZ-doelman Hobie Verhulst heeft een knieblessure opgelopen in het thuisduel zondag met PSV (0-4). Hij moet onder het mes en is zes tot acht weken uit de roulatie.

HHC Hardenberg-AZ bij de NOS

