OM eist 16 jaar tegen Krystian M. vanwege liquidatiepoging in Zeewolde

Het Openbaar Ministerie heeft zestien jaar celstraf geëist tegen Krystian M. (28), die onder meer verdacht wordt van het aansturen van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

De zaak waarin hij nu is aangeklaagd gaat over een liquidatiepoging in Zeewolde, ruim twee jaar geleden. Ook in deze zaak wordt hij gezien als degene die de liquidatiepoging aanstuurde.

Het slachtoffer werd op klaarlichte dag tussen het winkelend publiek met een automatisch geweer in zijn been geschoten en raakte zwaargewond. Een motief is niet duidelijk geworden. De officier van justitie gaat ervan uit dat het plan was om het slachtoffer dood te schieten, maar dat het wapen weigerde.

Twee medeverdachten van 32 en 37 jaar oud worden verdacht van het schieten en het besturen van de motor waarmee ze na de daad ontkwamen. Ook tegen hen eist het OM zestien jaar cel voor poging tot moord en wapenbezit.

Andere zaken

Naast het geweld in Zeewolde en betrokkenheid bij de moord op De Vries, wordt M. ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum. In die strafzaak is recent een celstraf van twaalf jaar tegen hem geëist.

De rechtbank doet op 29 januari uitspraak in de zaak van de liquidatiepoging in Zeewolde. De zaak over de moord op De Vries wordt vanaf begin volgend jaar inhoudelijk behandeld.