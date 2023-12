Slot gelaten over nieuwe ontmoeting met Mourinho: 'Zo gek is het niet'

Waar menig Feyenoord-fan met een klein gevoel van afschuw de uitkomst van de loting voor de Europa League vernam - wéér Jose Mourinho met zijn AS Roma, de Europese kwelgeest van de afgelopen twee seizoenen - leek Arne Slot er niet warm of koud van te zijn geworden.

"Als je drie jaar achtereen de groepsfase weet te overleven, dan is de kans heel groot dat je tegen trainers moet die altijd heel succesvol zijn in Europa", zei de Feyenoord-trainer in aanloop naar het bekerduel met FC Utrecht van woensdag.

"En dan treffen wij met Mourinho misschien wel de meest succesvolle trainer van de afgelopen jaren. Dus zo gek is het niet. Maar in de tussentijd spelen we nog heel veel andere belangrijke wedstrijden."

Coolsingel

Te beginnen dus tegen FC Utrecht, de laatste klus van dit kalenderjaar. Gezien het gat van tien punten met koploper PSV in de eredivisie lijkt titelprolongatie er niet meer in te zitten en zou een feestje op de Coolsingel alleen nog gevierd kunnen worden met de KNVB-beker in de hand. Want dat Feyenoord de Europa League gaat winnen, ligt niet echt in de lijn der verwachtingen.

"Dat weet ik niet of niemand dat verwacht", riposteert Slot. "En het zou ook gek zijn om PSV nu al de hand te schudden. Maar wij blijven gewoon proberen om elke dag een stapje beter te worden. En waar dat dan toe leidt, is het volgende. Maar de kans om de beker te winnen is nu inderdaad groter dan om de competitie te winnen."