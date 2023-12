Van bekers tot beugel, dartsjaar 2023 was voor Van Gerwen 'een rollercoaster'

Dat is ook te merken op de persdag van de Nederlanders in aanloop naar het WK. De journalisten hangen massaal om de Brabander heen, die zijn woordje klaar heeft.

Voor iemand van zijn kaliber, die de sport jarenlang heeft gedomineerd, is dat niet genoeg. Dat weet Van Gerwen zelf als geen ander. Toch is hij nog altijd de blikvanger van de mondiale dartssport.

Vol bravoure roept Michael van Gerwen al jarenlang dat er geen betere darter dan hij is, zolang hij zijn beste spel speelt. Toch staat 'Mighty Mike' al vijf jaar lang droog in Alexandra Palace. Vanavond begint hij aan zijn zeventiende WK, waarvan hij er drie wist te winnen.

In totaal zitten er nu nog tien Nederlanders in het toernooi: Michael van Gerwen, Dirk van Duijvenbode, Danny Noppert, Raymond van Barneveld, Richard Veenstra en Christian Kist, Jermaine Wattimena, Niels Zonneveld, Berry van Peer en Wessel Nijman. Ook Jeffrey de Graaf (Zweden) doet nog mee, maar onder een andere nationaliteit.

Tegenover de fysieke problemen stonden indrukwekkende zeges in de Premier League en de World Series Finals. "Het is een jaar met heel veel ups en downs geweest, het was net een rollercoaster. Dat is gebeurd. Maar ik denk wel dat ik op het juiste moment de goede vorm weer heb laten zien."

Van Gerwen zelf wil van zijn fitheid geen thema maken voor het WK. "Dat is een zorg voor later", zegt hij stellig.

Het seizoen van 2023 verliep wisselvallig voor hem. In de zomer miste hij de World Cup, door een zware operatie aan zijn gebit. Inmiddels draagt hij een beugel. Ook kreeg hij last van jicht. De prestaties leken eronder te lijden, want verschillende grote toernooien eindigden voor hem in de eerste ronde.

Zoals altijd wordt er veel van hem verwacht. En zoals altijd is Van Gerwen vol vertrouwen. "Het gevoel is er, maar nu moet ik het ook laten zien", zegt de 34-jarige darter.

Daarmee doelt Van Gerwen op de laatste major die voor het WK werd gespeeld, de Players Championship Finals. De man uit Vlijmen speelde sterk, haalde de finale en in de eindstrijd gooide hij een negendarter.

Hoewel hij die finale alsnog verloor door een een ruime voorsprong weg te geven, haalt Van Gerwen er een positief gevoel uit. "De Players Championship Finals was het beste toernooi dat ik in maanden heb gespeeld, dus die lijn moet ik doortrekken naar het WK."

De absolute koning

Tussen 2014 en 2020 was Van Gerwen de absolute koning van het darts. In 2016 won hij zelfs alle grote toernooien. Sinds drie jaar is Van Gerwen echter geen nummer 1 van de wereld meer. Het dieptepunt was 2021, met geen enkel gewonnen toernooi.

Zo dominant als zeven jaar terug zal hij waarschijnlijk nooit meer worden. De concurrentie is sterker en ook de situatie van Van Gerwen is niet meer hetzelfde als toen. "Alles is anders geworden", zegt Van Gerwen.

En dat zit hem niet puur in het darten zelf. "Zeven jaar geleden was ik nog geen papa. Mijn hele leven is veranderd. Je gaat verder en ontwikkelt je als persoon. Dat hoort er allemaal bij."

