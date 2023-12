EU breidt doorvoerverbod naar Rusland uit

De EU sluit een omzeilingsroute van de Russische sancties deels af met een uitgebreider verbod op het doorvoeren van producten door Rusland.

Dat staat in het 12e pakket met sancties tegen Rusland dat de Europese Unie gisteren presenteerde. Het doorvoerverbod moet voorkomen dat producten die via Rusland naar derde landen worden verstuurd, toch in Rusland blijven.

Alhoewel veel producten niet meer direct van Europa naar Rusland mogen, wordt de doorvoerroute naar Rusland nog actief gebruikt, zo bleek zaterdag uit onderzoek van Nieuwsuur.

Een Nederlands bedrijf verstuurde producten die op EU-sanctielijsten staan via Rusland naar Dubai en Hongkong, maar de goederen kwamen daar nooit aan. Bekijk hier het hele onderzoek: