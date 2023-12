Vanavond op tv: Roep om terugkeer bejaardenhuis • Dorp op de schop om PFAS • Navalny spoorloos

Het ouderenbeleid van de laatste kabinetten was: zo lang mogelijk thuis wonen, en als het echt niet meer kan is er plek in het verpleeghuis. Maar dat systeem piept en kraakt.

De sanering is een enorme operatie; de tuinen van 900 inwoners worden afgegraven en vervangen door schone grond. Lang niet alle bewoner zijn het eens met deze oplossing. We gaan langs in Zwijndrecht en zien hoe de operatie het dorp verdeeld.

Waar is Navalny?

De Russische oppositieleider Alexei Navalny is twee weken geleden verdwenen uit een strafkamp waar hij zijn straf uitzat. Over zijn lot wordt druk gespeculeerd. Medestanders maken zich zorgen over de bekendste tegenstander van president Vladimir Poetin en vrezen dat hij is overleden

Navalny kreeg zijn jarenlange gevangenisstraf onder meer voor fraude, maar buiten Rusland wordt aangenomen dat het Kremlin hem met een schijnproces buitenspel zette.

Wat weten we over Navalnys vermissing en wat betekent het als hij dood zou zijn? We spreken onder andere met Ruslandkenner Hubert Smeets.