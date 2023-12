Tien jaar cel en tbs voor dronken man die gezin van vier doodreed op A59

Thomas de G., de man die in maart een gezin van vier mensen doodreed op de A59, is door de rechtbank veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en tbs. De eis was zeven jaar en tbs.

Het ongeluk gebeurde op 10 maart 's avonds bij Sprang-Capelle. Het gezin uit Raamsdonksveer met twee ouders (beiden 46), hun zoon van 13 en dochter van 10 was onderweg naar huis na een etentje voor de verjaardag van de vader. Toen ze naar de linkerbaan gingen om een vrachtwagen in te halen, reed de G. met zijn Seat Leon van achteren in op de auto van de slachtoffers.

De G. reed minstens 225 kilometer per uur, waar 130 was toegestaan. Ook had hij te veel gedronken om nog te mogen rijden. Hij had een promillage van 1,77 waar maximaal 0,5 is toegestaan. Ook filmde hij zijn autorit met zijn telefoon, wat hij vaker deed. Hierdoor was hij volgens de rechter niet volledig met zijn aandacht bij de weg.

Het rijgedrag van De G. was volgens de rechter "extreem gevaarlijk". De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag, meerdere keren gepleegd, en rijden onder invloed van alcohol.

Vaker onder invloed

Het was niet de eerste keer dat De G. met alcohol achter het stuur kroop. Voor rijden onder invloed raakte hij eerder zijn rijbewijs kwijt en moest hij een verplichte cursus volgen. Ook werd De G. door de ggz behandeld vanwege zijn alcoholgebruik.

Hij was volgens de rechter dus "een gewaarschuwd man, die meerdere keren bewust de keuze heeft gemaakt om gevaarlijk rijgedrag te filmen". Ook had De G. al vaker te hard gereden, zei de rechter. De G. vond "het filmen van het absurd harde rijden zo belangrijk dat de veiligheid van andere weggebruikers hem niet meer interesseerde", zo oordeelde de rechter.