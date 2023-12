Bondsdagverkiezingen van 2021 moeten in Berlijn deels opnieuw na chaos

De Bondsdagverkiezingen van 2021 moeten in Berlijn gedeeltelijk over. Voor 455 van de 2256 kiesdistricten in de deelstaat Berlijn heeft het Duitse constitutionele hof besloten dat er opnieuw gestemd moet worden.

Op 26 september 2021 verliepen de verkiezingen in Berlijn zo chaotisch dat een rechtbank de uitslag ongeldig verklaarde. Die dag waren er niet alleen landelijke verkiezingen voor de Bondsdag, ook koos Berlijn een nieuw gemeentebestuur en nieuwe stadsdeelraden.

Tegelijk werd in de hoofdstad de marathon gelopen, waardoor grote delen van de stad waren afgesloten voor het verkeer. Lange rijen vormden zich voor de stembureaus waar de biljetten opraakten. Toen de eerste resultaten naar buiten kwamen stonden er nog mensen te wachten om hun stem uit te brengen.

November vorig jaar had de Bondsdag zelf ook al vastgesteld dat de uitslag gedeeltelijk ongeldig was. Eerder dit jaar werden de gemeenteraadsverkiezingen al overgedaan, waardoor SPD-burgemeester Franziska Giffey plaats moest maken voor CDU'er Kai Wegner.

De gedeeltelijke herverkiezingen in de deelstaat Berlijn zal de stoplichtcoalitie van bondskanselier Scholz niet in gevaar brengen.